Активный туризм развивают в Голышмановском округе при региональной поддержке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитием активного туризма занимается в Голышманово местный предприниматель. Для гостей округа в Сосновном бору станут доступны веревочный парк, лазертаг, другие активности. Администрация округа помогает продвигать инвестпроект с привлечением мер региональной поддержки, в том числе в части предоставления земельного участка по сниженной ставке.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель комитета по экономике и прогнозирования Голышмановского городского округа Иван Чистяков во время марафона "Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области" в Тюмени.

"У нас туризм не так сильно развит, но есть наработки – в Сосновом бору на территории Голышманово развивается лазертаг, веревочный парк, зоны активного отдыха. Местный предприниматель этим занимается. Мы через фонд инвестагентства стараемся предоставить ему финансовую поддержку по льготной процентной ставке. И земельный участок по льготному тарифу", - пояснил Чистяков.

В Голышмановском округе работают два крупных инвестора – "Тюменские молочные фермы", "Руском". Они занимаются производством молока, мяса птицы. В сфере сельского хозяйства практически все ниши заняты, отмечает председатель комитета по экономике и прогнозирования Голышмановского городского округа, но еще есть направления бизнеса, которые следует развивать.

"Сейчас мы внедряем муниципальный инвестиционный стандарт в части открытости власти, выстраивания конструктивного диалоги с бизнесом, чтобы все вопросы решать оперативно. Смотрим, какие ниши еще свободны в муниципалитете, где можно воспользоваться той или иной поддержкой", - сказал Иван Чистяков.

Добавим, в работе первого марафона участвовали инвестиционные уполномоченные всех 26 административных центров региона, участники проекта "Капитаны бизнеса", эксперты регионального инвестагентства и департаментов Минэкономразвития РФ принимают в нем участие. В завершении были названы команды с лучшими практиками внедрения муниципального инвестиционного стандарта.

В номинации "Инвестиционный раздел официального информационного ресурса муниципального образования" победителем стал Голышмановский городской округ.

Анжела Лебедева