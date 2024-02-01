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Финал чемпионата Тюменской области по автоспорту состоится 24 февраля

Спорт, 08:56 20 февраля 2024

Telegram-канал Ext_Drive72 | Фото: Telegram-канал Ext_Drive72

Финальный этап чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту в дисциплине "автомногоборье" проведут 24 февраля. Гонки пройдут на ледовом автодроме "Ext_Drive72", пишут организаторы.

Водителей ждет ледовое покрытие на 2 тыс. 400 метров. Заезды запланированы в шести классах: "Передний привод", "Задний привод", "Полный привод", "Спорт", "Абсолют" и "Автоледи". Формат - спецучастки.

Обязательно страхование жизни и здоровья участников с пометкой "действует на соревнованиях по автоспорту". Прием предварительных заявок открыт до 22 февраля по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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