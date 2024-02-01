Предприятия юга Тюменской области, Ямала и Югры ожидают повышения цен

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Повышения цен ожидают предприятия юга Тюменской области, Ямала и Югры. По мнению компаний, основной причиной этого остается рост издержек. Вместе с тем, в январе инфляционные ожидания предприятий увеличились, преимущественно в строительстве, добыче полезных ископаемых и в сфере услуг.

"Рост цен в декабре 2023 года относительно ноября замедлился вслед за потребительской активностью. Спрос на розничные и корпоративные кредиты снизился из-за роста ставок. Ценовые ожидания бизнеса выросли на фоне повышения затрат предприятий. Продолжала расти экономическая активность. В промышленности сохранялась высокая потребность в кадрах", - такие данные февральского доклада "Региональная экономика: комментарии ГУ" приводит региональное отделение Банка России.

Спрос на кредиты в декабре 2023 года замедлился, в том числе на ипотеку. Повлияли повышение ставок, ужесточение требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным программам. Потребкредитование сократилось. А в корпоративном сегменте кредиты преимущественно оформляли предприятия из обрабатывающих отраслей, сфер строительства, транспорта и добычи полезных ископаемых.

В отделении отметили, что доклад основан на исследовании данных официальной статистики, мнениях экспертов и результатах опросов более 14 тыс. предприятий, почти 300 из которых работают в Тюменской области, Югре и на Ямале.