FPV-дроны производят на предприятии в Тюмени

| Фото: губернатор Тюменской области Александр Моор | Фото: губернатор Тюменской области Александр Моор

FPV-дроны для применения в зоне СВО производят на предприятии в Тюмени. Беспилотные летательные аппараты оснащены мощными ретрансляторами и батареей, которые увеличивают дальность полета до 10 км. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Но самое главное – наши инженеры разработали и наладили собственное производство боеприпасов для дронов. Они намного безопаснее и удобнее предыдущих аналогов. Полностью делаются у нас. Тюменские воины скоро получат первую партию беспилотников и корпусов осколочного боеприпаса", - подчеркнул глава региона.

Общественный спецпредставитель по вопросам специальной военной операции Николай Савченко предложил изготовить учебный комплект беспилотников для курсантов ТВВИКУ. Александр Моор поддержал эту идею. Важно, что опыт СВО дал военным огромный пласт ценной информации, которую уже сейчас смогут осваивать будущие защитники Отечества.