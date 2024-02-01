Поликлинику на 600 посещений в сутки построят в Ишиме через два года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поликлинику на 600 посещений в сутки построят в Ишиме через два года. Начальная стоимость контракта 1 млрд 575 млн рублей, более 1 млрд рублей из этой суммы – затраты по строительству объекта. Еще 218,9 млн рублей направят на покупку оборудования, а пуско-наладочные работы обойдутся в 23,3 млн рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

Подрядчику отвели 21 месяц на возведение новой поликлиники областной больницы № 4. Сдать готовое к работе здание он должен в феврале 2026 года.

Известно, что в поликлинике расположатся терапевтическое отделение, детская и взрослая стоматологии, дневной стационар и другие отделения медпомощи.

Общая площадь здание превышает 12 тыс. кв. м. Вместе со строительством запланировано и благоустройство прилегающей территории.

Оксана Корнеенкова