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Пять человек спасли и 20 эвакуировали при пожаре в Тюмени

Происшествия, 17:46 26 февраля 2024

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять человек спасли и 20 эвакуировали при пожаре в доме на ул. 30 лет Победы в Тюмени 26 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме 75 на ул. 30 лет Победы поступило в 16 часов 45 минут.

На место вызова привлекались 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано пять единиц основной и специальной техники.

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“В ходе проведения разведки установлено, что на третьем этаже дома горел матрас. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены пять человек, двадцать эвакуированы”, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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