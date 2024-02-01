Житель Ялуторовска попался на уловку мошенников, предложивших заработать на инвестициях

| Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Житель Ялуторовска 1970 года рождения попался на уловку мошенников, которые предложили ему заработать на инвестициях, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Мужчина обратился в Межмуниципальный отдел МВД России "Ялуторовский". Заявитель рассказал следователю, что ему на сотовый телефон позвонил мужчина и представился сотрудником газовой компании. Звонивший предложил заняться инвестициями. Ялуторовчанин согласился попробовать свои силы. Для первоначального взноса требовалась пять тыс. рублей. Доход от вложения в газовую отрасль, по словам злоумышленника, должен был составить 10 процентов.

“Дальнейшее общение с "профессиональным брокером" происходило по мессенджеру. Ялуторовчанину отправили ссылку для регистрации на торговой площадке, а также информировали, как играть на бирже. Далее ему пояснили, что необходимо перевести деньги так называемым "обменщикам", которые уже сами переведут их на торговую площадку. Ялуторовчанин перечислил на отправленные ему реквизиты начальную сумму. Через некоторое время он получил первый "доход" – тысяча рублей поступила на его карту. Затем мужчине предложили увеличить доходность путем дальнейших вложений”, – рассказали в пресс-службе областной полиции.

Несколько раз житель Ялуторовска делал перевод на неизвестные банковские ячейки. Когда он решил вывести свои сбережения с процентами, счет его оказался заблокирован.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет.

Сотрудники полиции рекомендуют при поступлении подобных предложений хорошо обдумать действия. “Если незнакомцы, кем бы они себя не позиционировали, просят перевести деньги на неизвестные счета, обещают большой доход и при общении используют возможности мессенджеров, то скорее всего вы имеете дело с мошенниками”, – заключили а пресс-службе УМВД России по Тюменской области.