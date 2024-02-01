В Тюменской области годовая инфляция увеличилась до 5,47 % в январе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 5,47 % увеличилась годовая инфляция в Тюменской области в январе. Это на 1,10 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, но на 1,43 % меньше, чем по Уральскому федеральному округу.

Как сообщает отделение Банка России по Тюменской области, инфляция ускорилась под влиянием высокой потребительской активности, производители и поставщики перенесли свои выросшие затраты в цену товаров.

На продукты рост цен замедлился до 6,98 %. Сказались как увеличение объемов продаваемой тепличной продукции, так и меры, предпринятые для насыщения рынка куриными яйцами. В итоге, только по овощам и фруктам цены снизились на 10 %, а на яйца – на 5,82 %. Подешевели также на 4,09 % чай, кофе, какао, на 3,87 % - сыр, на 1 % макароны.

Месте с тем, в январе цены на непродовольственные товары были выше на 2,21 %, чем в тот же месяц годом ранее годом ранее, на 2,21%. Повлияли высокий спрос и увеличившиеся затраты производителей по логистике, оплате труда, закупке импортных материалов, компонентов и фурнитуры. Более всего – на 12,72 % выросли цены на мебель, некоторые медикаменты на 6,73 %. Стали на 8,25 % дешевле одежда и белье, на 7,64 % галантерея, на 6,76 % обувь.

В числе услуг, тарифы и стоимость которых в январе возросла – пассажирские перевозки – плюс 18,01 %, ЖКХ подорожало на 3,99 %. А общий рост процентных ставок в экономике привел к повышению платы за пользование потребительскими кредитами.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4–4,5 % в 2024 г.