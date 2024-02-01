В Тюменской области около 40 тысяч жителей получили новое жилье за 15 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 40 тыс. жителей Тюменской области получили новые квартиры за 15 лет реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья. 590 тыс. кв. метров расселено с 2008 года.

Об этом начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов рассказал во время программы "Вечерний хештег" на ТК "Тюменское время".

"Участки, где ранее находились аварийные дома, не пустуют. Появляются новые микрорайоны, объекты социальной инфраструктуры. Для застройщиков, инвесторов созданы благоприятные условия. На сегодня в регионе работают 115 застройщиков, и они продолжают появляться, год назад было 99. Рынок привлекателен для строителей", - уверен Перевалов.

Программа расселения ветхого жилья реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

В администрации Тюмени добавили, что в рамках региональной адресной программы 2019-2023 года расселено 6 тыс. 538 человек, или 246 домов. По предложению губернатора Тюменской области Александра Моора программы по переселению граждан из домов блокированной застройки реализуется с 2019 года до 2025 года. В планах расселить 231 дом – 1 тыс. 890 жителей. Программа выполнена на 69 %. 1 тыс. 352 человека уже улучшили свои жилищные условия.

Отдельные программы реализуются за счет инвесторов в рамках развития застроенных территорий (РЗТ) или комплексного развития территорий (КРТ). Тюменские застройщики не только расселяют жителей, но и обеспечивают создание новой и развитие существующей транспортной, социальной, коммунальной инфраструктуры, обновление территорий.

Анжела Лебедева