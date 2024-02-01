Решения искусственного интеллекта для бизнеса представят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решения искусственного интеллекта для бизнеса представят в Тюмени в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) 29 января. Участники демодня оценят технологии в разрезе решения бизнес-задач и изучат практику их применения, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

"Запрос об этом от IТ-компаний поступил в декабре 2023 года на итоговой встрече отраслевого сообщества. Принять участие в демодне могут все желающие: не обязательно быть сотрудником или руководителем IТ-компании", - уточнили в ведомстве.

Вместе с экспертами гости узнают, как искусственный интеллект помогает настроить работу с клиентами, создать каталоги продукции, проводить подбор кадров, быстро создавать презентации и многое другое.

Участие бесплатное. Начало мероприятия - в 14 часов.

Обязательна регистрация.