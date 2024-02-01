В Тюменской области главный импульс развития предпринимательства – кластерность

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переход на кластерную экономику - главный инструмент успешного развития предпринимательства в Тюменской области. Это показал опыт работы Ассоциации "Нефтегазовый кластер", в него уже входят более 140 компаний из 22 регионов. Также в регионе появляются новые отраслевые объединения.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сказал информационному агентству "Тюменская линия" во время Дня предпринимательства выставки "Россия" в 75-м павильоне ВДНХ 27 февраля.

"Как показала практика, то, что мы делаем в рамках кластеризации наших отраслей и межотраслевых соединений, верно и эффективно. Сейчас у нас реализуется проект Межвузовского кампуса, который позволит объединить компетенции разных отраслей на научной базе. И все это делается в интеграции с промышленными предприятиями", - пояснил Пантелеев.

Большое внимание во время пленарного заседания Дня предпринимательства эксперты уделили кадровой проблеме отрасли, отсутствия компетентных специалистов на промпредприятиях. Опыт Тюменской области по внедрению проекта "Эффективное производство" привлек внимание специалистов.

"Важный проект "Эффективное производство" - тюменский регион один из лидеров, когда в 2018 году вместе с Росатомом мы запустили этот проект в стране. По итогу сейчас есть национальный проект "Повышение производительности труда". И как раз там мы предложили сделать второй шаг, связанный с развитием автоматизации и цифровизации производств. И те 130 предприятий, которые в Тюменской области прошли первый этап, могут стать участниками второго этапа", - рассказал замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Напомним, делегация Тюменской области представляет предпринимательский, технологический потенциал на профильном дне выставки "Россия" с 9 часов. Программа рассчитана до 19 часов (мск). Гости успевают выиграть фирменные мерчи компаний – участников, совершить виртуальное путешествие по тюменским предприятиям и выиграть инвестиционный тур в Тюмень.

На Дне предпринимательства презентовали Инвестиционную карту России. В нее включены 338 участков Тюменской области, готовых "под ключ" для реализации инвестпроектов как местных предпринимателей, так и из других регионов, стран.

Анжела Лебедева