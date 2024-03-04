В лесах Тюменской области выявили четыре незаконные рубки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре незаконные рубки деревьев выявили в Тюменской области в феврале. Черным лесорубам удалось заготовить с делянок более 540 куб. м древесины. Сумма ущерба от их действий превысила 6,4 млн рублей, сообщает департамент лесного комплекса.

Две из четырех делянок чёрные лесорубы сделали в Уватском районе, еще по одной в Тобольском и Сладковском районах

По трем фактам незаконной рубки материалы передали в полицию для возбуждения уголовных дел, из них в двух случаях личности черных лесорубов удалось установить. Им грозит штраф до 3 млн рублей либо принудительные работы сроком до пяти лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы сроком до 7 лет со штрафом 300 – 500 тысяч рублей.