На Обходе Тюмени восстановлено дорожное покрытие

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Дорожные службы восстановили асфальтовое покрытие на Обходе города Тюмени. Ямочный ремонт выполнен на путепроводе в районе мкр-н Березняковский.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, после зимы на дороге был выявлен износ верхних слоев покрытия путепровода.

На участке выполнены работы, чтобы обезопасить движение автомобилей до проведения капитального ремонта. Отметим, что путепровод включен в план работ нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Приступить к ремонту планируется с началом летнего сезона. Будут заменены верхние слои покрытия до бетонного основания, восстановлен изоляционный слой.

Всего в 2024 году в Тюменской области в рамках нацпроекта на дорогах регионального и межмуниципального значения планируется отремонтировать 50 участков общей протяженностью почти 180 км. Также будут отремонтированы два моста и два путепровода.