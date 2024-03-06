В Тюменской области физлица перечислили 56 млрд рублей налогов на доходы за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56 млрд рублей налогов на доходы составил объем перечислений жителей Тюменской области в 2023 году за 2022 год. Об этом сообщает региональное управление ФНС России.

При этом, темпы поступлений налога на доходы физических лиц составили – 114,4 %, а агентского НДФЛ – 115,5 %. Это выше темпа роста среднемесячной заработной платы работников в регионе на 1,6 %.

Отметим, что всего за 2023 год в консолидированный бюджет региона поступило свыше 172 млрд рублей. А это больше на 31 млрд рублей или 22 %, чем в предыдущий период.