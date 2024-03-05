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Тюменский предприниматель привлек 50 млн рублей инвестзайма на модернизацию фитнес-клуба

Экономика, 15:32 05 марта 2024

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Предприниматель Дмитрий Быковский вложил в модернизацию фитнес-клуба 70 млн рублей, из них 50 млн рублей - займ инвестиционного агентства Тюменской области. Данные средства помогли ему обновить парк тренажеров.

По информации инвестагентства, сеть GEOsport в Тюмени включает два фитнес-клуба, который посещают более 4000 человек. Первый клуб был открыт в 2013 году. За время своего существования помещение и оборудование устарело. Кроме того, необходимо было заменить все инженерные коммуникации.

"Благодаря поддержке инвестиционного агентства, в том числе и финансовой, мы смогли привести наш фитнес-клуб, открытый 10 лет назад, в соответствие с передовыми мировыми и российскими фитнес-стандартами. На полученный займ полностью обновили парк тренажеров, увеличили площадь раздевалок и залов, модернизировали инженерное оборудование, установили новейшую систему вентиляции и водоочистки, выполнили современный ремонт во всех зонах клуба", - рассказал Дмитрий Быковский.

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# займ , инвестиционное агентство

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