В селе Упоровского района газовые сети подвели к 323 домам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Газовые сети подвели к 323 домам в Коркинском сельском поселении Упоровского района. Общая проятженность нового газопровода составила 33 км, сообщил глава района Леонид Сауков.

"Особенно приятно, что одними из первых газ получила многодетная семья. Поздравил Андрея и Татьяну Переладовых с этим важным событием и пожелал им сохранить свою дружную, жизнерадостную и позитивную атмосферу на долгие годы", - подчеркнул глава муниципалитета.

Он отметил, что по программе догазификации практически все села и деревни Упоровского района до 2030 года будут газифицированы.