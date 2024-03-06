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В селе Упоровского района газовые сети подвели к 323 домам

Экономика, 09:28 06 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Газовые сети подвели к 323 домам в Коркинском сельском поселении Упоровского района. Общая проятженность нового газопровода составила 33 км, сообщил глава района Леонид Сауков.

"Особенно приятно, что одними из первых газ получила многодетная семья. Поздравил Андрея и Татьяну Переладовых с этим важным событием и пожелал им сохранить свою дружную, жизнерадостную и позитивную атмосферу на долгие годы", - подчеркнул глава муниципалитета.

Он отметил, что по программе догазификации практически все села и деревни Упоровского района до 2030 года будут газифицированы.

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# газификация , Упоровский район

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