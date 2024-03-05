Операторы КОИБ проходят подготовку к выборам в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени техническими средствами подсчета голосов на предстоящих выборах будут оснащены крупные избирательные участки. Всего в областном центре будет задействован 101 КОИБ, для использования с ними отпечатано 188 тыс. 894 бюллетеней.

Для бесперебойной работы комплексов обработки избирательных бюллетеней и при оперативной помощи избирателям операторы повторяют навыки взаимодействия с устройствами. Очередное занятие прошло в управе Калининского округа 5 марта.

"Обучение операторов началось 1 марта и продлится до 6 числа, - рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. - Его пройдут 202 человека из расчета два оператора на КОИБ. 9 марта стартует обучение председателей участковых избирательных комиссий".

14 марта пройдет тестирование комплексов. Оно заключается в отработке всех вариантов бюллетеней и правильной реакции КОИБ на них. Так, например, комплекс должен обозначить бюллетень как недействительный, если в нем отмечены два кандидата либо ни одного.

"Иногда задают вопрос, что будет в случае отключения электроэнергии или выхода комплекса из строя, - добавил Игорь Халин. – В таком случае ставится стационарный ящик для голосования, и голосование продолжается".

Все программное обеспечение КОИБов сертифицировано, перед началом голосования сканер и ящик опечатываются. Программное обеспечение помещается на карту флеш-памяти в футляре и также опечатывается.

Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. В Тюменской области зарегистрировано более 1 млн 160 тыс. избирателей.

Николай Ступников