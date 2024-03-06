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21 год назад Владимир Путин посетил Тобольск

Политика, 10:23 06 марта 2024

архив Григория Мансурова | Фото: архив Григория Мансурова

21 год назад президент России Владимир Путин посетил Тобольск впервые за всю историю города. Тогда главе государства показали Кремль, Софийско-Успенский и Покровский соборы, а также экспозицию местного Художественного музея.

Об этом в своем Telegram-канале напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Президент тогда встретился с представительницами деловых и общественных кругов, поздравил тоболячек с наступающим праздником 8 Марта. На смотровой площадке Тобольского кремля Владимир Путин сказал: "Я удивлен и поражен Тобольском! Такую красоту мы обязаны сберечь", - рассказал Александр Моор, добавив, что так с 2003 года началось возрождение Тобольска.

архив Григория Мансурова | Фото: архив Григория Мансурова

Глава Тобольска Максим Афанасьев отметил, что уже тогда Владимир Путин выразил уверенность, что Тобольск может быть одной из культурно-духовных доминант Сибири, если все привести в порядок, поддержать духовно-историческое наследие.

"После своего визита Владимир Владимирович дал поручение и в городе начались масштабные преобразования. Переломный день в истории нашего города", - добавил Максим Афанасьев.

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# Владимир Путин , Тобольск

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