В тюменском Рощино сожгли семена кумина с сорняком из Узбекистана

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Семена кумина с повиликой сожгли в воздушном пункте пропуска через госграницу в аэропорту Рощино Тюмени. Сорняк оказался в багаже пассажиров из Узбекистана, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Повилика является паразитическим вьюнком, опасным для хозяйственно-ценных и садово-декоративных растений. Он не имеет корней и листьев, обвивается вокруг растения и питается его соками.

Напомним, что в настоящий момент на импорт посадочного материала из Узбекистана на территорию Российской Федерации введены временные ограничения.