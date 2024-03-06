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В тюменском Рощино сожгли семена кумина с сорняком из Узбекистана

Происшествия, 16:38 06 марта 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Семена кумина с повиликой сожгли в воздушном пункте пропуска через госграницу в аэропорту Рощино Тюмени. Сорняк оказался в багаже пассажиров из Узбекистана, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Повилика является паразитическим вьюнком, опасным для хозяйственно-ценных и садово-декоративных растений. Он не имеет корней и листьев, обвивается вокруг растения и питается его соками.

Напомним, что в настоящий момент на импорт посадочного материала из Узбекистана на территорию Российской Федерации введены временные ограничения.

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# аэропорт Рощино , Россельхознадзор , семена

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