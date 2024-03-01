  • 10 марта 202410.03.2024воскресенье
  • USD90,7493
    EUR98,8767
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцы предпочитают строить модульные и каркасные дома

Экономика, 08:42 10 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модульные и каркасные дома в качестве загородной недвижимости предпочитают строить жители Тюмени. Другая тенденция – предпочтение не готовых вариантов, а самостоятельное возведение жилья.

"Купить готовую дачу за 1,5-2 миллиона сегодня нереально, только один участок может стоить столько или даже дороже. Поэтому многие предпочитают построить жилье, например, новый модульный или каркасный дом обойдется от 1,5 млн до 3 млн рублей, в зависимости от площади", — рассказал руководитель отдела загородной недвижимости агентства "Этажи" Илья Сауков.

Модульные и каркасные дома, по его мнению, ничем не уступают в качестве каменным, а отличаются лишь технологией строительства, пишет КП-Тюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ИЖС , строительство жилья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 10.03.2024Жителям 33 сел Тюменской области оказывают до 200 госуслуг в почтовых отделениях
08:42 10.03.2024Тюменцы предпочитают строить модульные и каркасные дома
15:08 09.03.2024Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз семян рапса
12:28 09.03.2024Заявки на участие в программе "Мама-предприниматель" подали более 1000 женщин