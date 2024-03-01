Тюменцы предпочитают строить модульные и каркасные дома

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модульные и каркасные дома в качестве загородной недвижимости предпочитают строить жители Тюмени. Другая тенденция – предпочтение не готовых вариантов, а самостоятельное возведение жилья.

"Купить готовую дачу за 1,5-2 миллиона сегодня нереально, только один участок может стоить столько или даже дороже. Поэтому многие предпочитают построить жилье, например, новый модульный или каркасный дом обойдется от 1,5 млн до 3 млн рублей, в зависимости от площади", — рассказал руководитель отдела загородной недвижимости агентства "Этажи" Илья Сауков.

Модульные и каркасные дома, по его мнению, ничем не уступают в качестве каменным, а отличаются лишь технологией строительства, пишет КП-Тюмень.