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В Тобольском районе отремонтируют более 10 км дорог по нацпроекту

Экономика, 14:54 11 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 км дорог, в том числе 8 км трассы Тобольск - Байгара - Курья, отремонтируют в Тобольском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 г.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, в нормативное состояние будет приведён участок от федеральной трассы Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск до границы Тобольска. Контракт предполагает замену верхних слоёв дорожной одежды, обустройство 400 метров тротуара. Запланированы обновление посадочных площадок и монтаж дополнительного автопавильона. Выполнение всех работ повысит комфорт и безопасность участников дорожного движения.

Кроме того, в рамках нацпроекта планируется обновить участок дороги от федеральной трассы до д. Шестакова Тобольского района. Подрядная организация заменит верхние слои покрытия на протяжении 2,2 км, приведёт в порядок обочины. В целом новый асфальт будет уложен на площади более 15 тыс. кв. метров.

В 2024 году в Тюменской области в проект "Региональная и местная дорожная сеть" включены 168 участков дорог общей протяжённостью 255,3 км, два моста и два путепровода.

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# ГУС Тюменской области , национальный проект Безопасные качественные дороги

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