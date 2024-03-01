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Тюменские строители возводят мост через реку Томь

Экономика, 16:31 15 марта 2024

vk.com/mostostroy_11 | Фото: vk.com/mostostroy_11

150 специалистов АО "Мостострой-11" Тюмени и более 30 единиц техники заняты строительством моста через реку Томь на северо-западном обходе Кемерова. На сегодняшний день завершено сооружение всех десяти опор. Движение запустят в 2024 году, сообщает компания.

Выполнено восемь стадий продольной надвижки, смонтировано 6 тыс. 731 тонна металлоконструкций из 9 тыс. 520 тонн запланированных. Их производит надежный партнер АО "Мостострой-11" компания "Курганстальмост".

Весной и летом 2024 года строителям предстоит осуществить надвижку пролетного строения на опоры № 8-10, затем выполнить опускание пролетного строения в проектное положение. Также на этот период запланированы работы по окраске опор и пролетного строения, устройство гидроизоляции и монолитного сопряжения, укладка асфальтобетона, монтаж освещения и благоустройство.

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Все работы ведутся по утвержденному графику, движение по мостовому переходу будет запущено уже в 2024 году.

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# Мостострой 11

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