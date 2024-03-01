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1250 пчеловодов занимаются пасеками в Тюменской области

Экономика, 11:54 18 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 250 пчеловодов занимаются пасеками в Тюменской области. Они содержат более 14 тыс. пчелосемей. Летом в одной может насчитываться до 100 тыс. особей, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Большинство из зарегистрированных пасек расположены в Исетском, Абатском, Упоровском, Нижнетавдинском и Тюменском районах.

При этом в Нижнетавдинском, Ялуторовском и Ярковском районах пчеловоды занимаются производством меда профессионально, в качестве предпринимателей.

Весна — время, когда пчелиные семьи начинают подготовку к сезону медосбора. Пчелы выходят из зимовки, а значит, пчеловоду нужно провести ревизию, удалить больных особей и подкормить остальных.

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# АПК , пасека , пчеловодство

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