1250 пчеловодов занимаются пасеками в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 250 пчеловодов занимаются пасеками в Тюменской области. Они содержат более 14 тыс. пчелосемей. Летом в одной может насчитываться до 100 тыс. особей, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Большинство из зарегистрированных пасек расположены в Исетском, Абатском, Упоровском, Нижнетавдинском и Тюменском районах.

При этом в Нижнетавдинском, Ялуторовском и Ярковском районах пчеловоды занимаются производством меда профессионально, в качестве предпринимателей.

Весна — время, когда пчелиные семьи начинают подготовку к сезону медосбора. Пчелы выходят из зимовки, а значит, пчеловоду нужно провести ревизию, удалить больных особей и подкормить остальных.