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118 кг мха сфагнума отправили из Югры в Арабские Эмираты

Экономика, 11:10 18 марта 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

118 кг мха сфагнума отправили из Югры в Арабские Эмираты. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Предприятие планирует использовать его в декоративных целях. Мох стабилизируют и далее из него изготовят панели, которыми оформляют жилые и рабочие помещения.

Перед отправкой специалисты ЦНМВЛ проверили фитосанитарную безопасность продукции. Сертификат подтверждает ее соответствие требованиям страны-импортера.

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# Россельхознадзор , экспорт

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