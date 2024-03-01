118 кг мха сфагнума отправили из Югры в Арабские Эмираты

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

118 кг мха сфагнума отправили из Югры в Арабские Эмираты. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Предприятие планирует использовать его в декоративных целях. Мох стабилизируют и далее из него изготовят панели, которыми оформляют жилые и рабочие помещения.

Перед отправкой специалисты ЦНМВЛ проверили фитосанитарную безопасность продукции. Сертификат подтверждает ее соответствие требованиям страны-импортера.