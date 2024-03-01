В Тюменском районе отремонтируют пять дорог к медучреждениям

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Автомобильные дороги к Боровской участковой больнице, Кулаковской, Горьковской и Мальковской амбулаториям и фельдшерско-акушерскому пункту села Яр в Тюменском районе отремонтируют в 2024 году, сообщает ГУС Тюменской области.

В поселке Боровском дорожники зайдут на капитальный ремонт ул. Островского, общая протяженность которой - почти километр.

"Очень важно, чтобы наши жители беспрепятственно добирались до медицинских учреждений. Приведение в нормативное состояние улиц и подъездных путей значительно упростит жизнь как пациентам, так и бригадам скорой помощи", - отметил главный врач Областной больницы № 19 Мигран Мартиросян.

Всего в 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на территории муниципальных образований Тюменского района отремонтируют 113 автомобильных дорог протяженностью почти 67 км.