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В Тюменском районе отремонтируют пять дорог к медучреждениям

Экономика, 18:52 18 марта 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Автомобильные дороги к Боровской участковой больнице, Кулаковской, Горьковской и Мальковской амбулаториям и фельдшерско-акушерскому пункту села Яр в Тюменском районе отремонтируют в 2024 году, сообщает ГУС Тюменской области.

В поселке Боровском дорожники зайдут на капитальный ремонт ул. Островского, общая протяженность которой - почти километр.

"Очень важно, чтобы наши жители беспрепятственно добирались до медицинских учреждений. Приведение в нормативное состояние улиц и подъездных путей значительно упростит жизнь как пациентам, так и бригадам скорой помощи", - отметил главный врач Областной больницы № 19 Мигран Мартиросян.

Всего в 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на территории муниципальных образований Тюменского района отремонтируют 113 автомобильных дорог протяженностью почти 67 км.

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# ремонт дорог

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