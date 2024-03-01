165 образцов новинок сельхозтехники представят 62 предприятия на выставке "Тюмень Агро-2024"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

165 образцов новинок сельхозтехники представят 62 предприятия на XII выставке "Тюмень Агро-2024 Техника. Технологии. Инновации. Наука" в мкр-н Пышминская долина п. Винзили 21 и 22 марта. Предусмотрены и круглые столы с участием экспертов со всей России на тему отечественного семеноводства, восстановления почв, органические удобрения.

"Производители российской и зарубежной техники покажут свои новинки. В общей сложности 62 организации из 21 региона России привезли 165 образцов сельскохозяйственной техники. 30 из них – это новинки, которых пока еще в Тюменской области нет. За последние годы впервые выставку посетят представители Минсельхоза России. Под председательством заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина у нас пройдет совещание Уральского федерального округа по подготовке регионов к весенним полевым работам", - рассказал директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

В первый день будут организованы олимпиады среди инженеров и агрономов сельхозотрасли. Оргкомитет получил более 80 заявок от участников. Сильнейших определят эксперты и руководители агропредприятий.

Кроме того, состоится научно-практическая конференция "Стратегические ресурсы АПК: люди, наука, технологии". Представители отрасли – производственники, учебные заведения и органы власти - обсудят положение на рынке труда и кадровый потенциал сферы.

На протяжении двух дней на площадках проведут тест-драйвы пяти тракторов и мини-экскаваторов. Подготовлены документы для подписания договоров по поставке оборудования. Компании заключат контракты прямо на "Тюмень Агро".

"Выставка знаменует собой старт весенних полевых работ. Мы сверяем часы готовности с нашими сельхозтоваропроизводителями перед сезонными работами", - подчеркнул глава департамента агропромышленного комплекса.

Оксана Корнеенкова