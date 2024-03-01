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200 млн рублей направят на покупку сельхозтехники с господдержкой в Тюменской области

Экономика, 12:03 20 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

200 млн рублей направят из регионального бюджета на покупку сельхозтехники аграриями Тюменской области. Обновить автопарки они смогу за счет средств господдержки в 2024 г.

Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

"Аграрии в текущем году смогут претендовать на компенсацию затрат, которые связаны с приобретением техники. Также, как и ранее, будем осуществлять прием заявок и предоставлять государственную поддержку. Претендовать на нее могут те сельхозтоваропроизводители, которые приобретают технику по утвержденному реестру сельскохозяйственной техники и прицепного оборудования. Компенсация составляет до 20 процентов стоимости без налога на добавленную стоимость", – уточнил параметры руководитель ведомства.

Он также подчеркнул, что системность и долгосрочность программ являются одними из элементов региональной отрасли АПК.

Отметим, агропредприятия создали необходимый запас топлива к посевной в Тюменской области. А суммарный эквивалент имеющихся запчастей к сельхозтехнике превышает 1,3 млрд рублей.

Оксана Корнеенкова

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# АПК , Владимир Чейметов , господдержка , сельхозтехника

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