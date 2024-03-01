Единороссы отметили весомый вклад партии в результаты выборов президента

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, члены и сторонники партии "Единая Россия" проявили активную гражданскую позицию и высокое чувство патриотизма на выборах президента РФ. Об этом заявил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Явка за три дня выборов в Тюменской области составила 84,29%. Это говорит о сплоченности наших земляков, которые приходили на избирательные участки вместе с семьями, и их ответственном отношении к будущему страны", - сказал он и поблагодарил жителей региона за участие в выборах президента РФ.

Андрей Артюхов добавил, что за Владимира Путина отдано 84,76% голосов. Голосование в регионе прошло на высоком организационном уровне, без нарушений, сообщает региональное отделение партии.

В целом по России из базы сторонников, с которыми работала партия, в президентских выборах приняли участие более 31 миллиона человек. Итоги участия партийного актива "Единой России" в выборах президента подвели на заседании президиума Генсовета. Секретарь Генсовета Андрей Турчак в достижении победы Владимира Путина отметил весомый вклад "Единой России".

"На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек", - сообщил Андрей Турчак.

Андрей Турчак подчеркнул, что от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад "Единой России" составляет 41%.

"Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата - 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину", - сказал секретарь Генсовета, добавив, что результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.

На заседании Генсовета также дан старт предварительному голосованию "Единой России". Оно пройдёт с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Приём заявок на участие стартует с 26 марта.