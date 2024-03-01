Поддержку садоводов обсудили тюменские депутаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопросы пожарной безопасности, транспортного обслуживания в садоводческих товариществах Тюмени обсудили депутаты городской думы в ходе заседания постоянной комиссии по социальному развитию 20 марта.

Как сообщила членам постоянной комиссии директор городского департамента потребительского рынка Елена Ерёмина, в настоящее время в областном центре зарегистрировано 165 СНТ, включающие 56 тыс. 742 земельных участков.

Елена Ерёмина добавила, что из 124 действующих в городе автобусных маршрутов 53 ездят к дачным сообществам летом, 35 – зимой. "График разработан так, чтобы те, кто там проживает, но работает в Тюмени, могли к 8 часам приехать в город, а после 18 часов уехать домой", - уточнила она.

Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался организацией работы школьных автобусов, доставляющих детей, проживающих в СНТ к месту учебы. "Я знаю, что иногда приходится идти до километра к остановке", - уточнил он.

На это директор городского департамента дорожной инфраструктуры Евгений Сорокин сообщил, что дополнительные остановочные комплексы создаются в плановом режиме в местах общего пользования садоводческих обществ.

"Вопрос крайне социальный, он про каждого, у кого есть дачный участок. Мы все хотели бы, чтобы там было комфортно и безопасно, чтобы был свет, удобные подъездные пути, - отметила, подводя итоги работы Елена Бойко. - Я хочу сказать, что администрация города очень много для этого делает, но работы впереди ещё много".

Николай Ступников