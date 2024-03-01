В Тюменской области спортивная школа выплатит 30 тысяч рублей за травму ребенка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 тыс. рублей выплатит спортивная школа в п. Голышманово 11-летней школьнице, которая получила травму во время тренировки, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В сентябре 2023 года во время тренировки по волейболу в муниципальной спортивной школе учащаяся при выполнении приема передачи мяча упала и получила травму правой руки. Врачи поставили диагноз "сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей закрытый". По заключению эксперта девочке причинен вред здоровью средней тяжести.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения дополнительного образования компенсации морального вреда. Суд утвердил мировое соглашение, согласно которому спортшкола выплатит в пользу пострадавшей 30 тыс. рублей.