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В Тюменской области спортивная школа выплатит 30 тысяч рублей за травму ребенка

Происшествия, 16:49 21 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 тыс. рублей выплатит спортивная школа в п. Голышманово 11-летней школьнице, которая получила травму во время тренировки, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В сентябре 2023 года во время тренировки по волейболу в муниципальной спортивной школе учащаяся при выполнении приема передачи мяча упала и получила травму правой руки. Врачи поставили диагноз "сочетанный перелом диафизов локтевой и лучевой костей закрытый". По заключению эксперта девочке причинен вред здоровью средней тяжести.

Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения дополнительного образования компенсации морального вреда. Суд утвердил мировое соглашение, согласно которому спортшкола выплатит в пользу пострадавшей 30 тыс. рублей.

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# компенсация , прокуратура Тюменской области , травма

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