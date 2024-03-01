Высокотехнологичные новинки представляют предприятия России на выставке "Тюмень Агро-2024"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокотехнологичные новинки представляют предприятия России на выставке "Тюмень Агро-2024" в п. Винзили 22 марта. В том числе и оборудование, которое, вопреки санкционному давлению, готовы поставлять производители в Россию и Тюменскую область.

"Мы представляем доильное оборудование. Сотрудничаем с Тюменской областью – стоят доильные залы, молокопроводы. Сегодня на выставке показываем новую разработку – доильный робот. Пока в регионе таких нет. С клиентами общаемся, люди подходят к этому. В деревнях дефицит с рабочими кадрами, поэтому постепенно задумываются о роботизированном доении. Один робот обслуживает до 70 голов, это две доярки плюс два скотника", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель компании европейской агротехники Роман Войтчак.

Аппарат немецкого производства оказался на тюменской земле по параллельному импорту. По словам представителя компании, это говорит о том, что с Россией сотрудничать готовы. "И сотрудничество идет. По параллельному импорту запчасти завозим и весь ассортимент", - уточнил Роман Войтчак.

Директор филиала "Тюмень агромаш" Дмитрий Василенков показал новинку на рынке сельхозтехники – высокопроизводительный шарнирный трактор, кормоуборочный комбайн, новую самоходную косилку.

"Косилка в Тюменской области впервые. В прошлом году вышла в производство. Трактор выставили на тест-драйв. Людям интересно самим оценить качество руления. В Тюменской области, если в целом смотреть, около 80 процентов комбайнов и тракторов – это техника "Ростсельмаша", - привел данные директор филиала.

Компания уже подписала несколько контрактов на площадке выставки. По его оценке выставка очень живая и активная: "Клиенты интересуются и здесь заключаем контракты".

Представители агропредприятий подписали договоры и с тюменским производителем быстровозводимых конструкций.

"Это арочные, бескаркасные сооружения, модульные строения из металлоконструкций. Целевое назначение разное – от сельхозпроизводителей до промышленных предприятий. Интерес к продукции довольно обширный. 80 процентов возводимых зданий – это как раз по заказам сельхозпроизводителей. Это овощехранилища, зерносклады, коровники, телятники, овчарни, гаражи для размещения спецтехники. Здесь на выставке вышли на 10 соглашений, готовим документы", - сообщил представитель "Тюменского завода быстровозводимых конструкций" Игорь Сорокин.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая техника, современные производства и хорошие условия труда делают привлекательной сельскохозяйственную отрасль для трудоустройства. Развивают ее, в первую очередь, профессионалы. На торжественном открытии выставки сотрудникам агропредприятий вручили федеральные и региональные награды. В числе таких почетных гостей и инженер ООО "Согласие" Леонид Моор. Ему вручили благодарность Минсельхоза России за многолетний и добросовестный труд в агропромышленном комплексе Тюменской области.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В сельском хозяйстве работаю уже 19 лет, 17 из которых в "Согласии". Престиж работы в агропромышленном комплексе постепенно повышается. Причиной стали обновление техники, смена подходов. Выставка впечатлила: больше нашей отечественной техники появляется. В тест-драйве поучаствовал. Водил трактора наши ростовские. Хорошая техника! Всё есть то, о чем раньше мечтали", - поделился инженер.

Напомним, в XII выставке "Тюмень Агро. Техника. Технологии. Инновации. Наука" участвует делегация Минсельхоза России.

Оксана Корнеенкова