Стало известно новое расписание чемпионата России по биатлону в "Жемчужине Сибири"

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

В программу соревнований в рамках Альфа-Банк Чемпионата России по биатлону в связи с трагедией в Подмосковье внесены изменения. Напомним, соревнования проходят в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

25 марта в 11 часов начнется спринт среди мужчин, в 14 часов - среди женщин. 26 марта пройдет гонка преследования. 28 марта в 11 часов – смешанная эстафета в формате 2+2, в 14 часов - одиночная.

30 марта в 11 часов стартует женская эстафета, масстарт среди мужчин запланирован на 14 часов. 31 марта в 11 часов - масстарт среди женщин, в 14 часов – мужская эстафета.

Как сообщает департамент спорта Тюменской области, билеты на 26 марта остаются действительными. Билеты, приобретенные ранее на соревнования 27 и 29 марта, действительны на 28 марта.

Билеты на 25 марта можно будет приобрести в кассе "Жемчужины Сибири" в день соревнований или удаленно. Билетов с трансфером в продаже не будет.