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За сбыт мефедрона тюменец проведет в колонии семь лет

Происшествия, 15:21 26 марта 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К семи годам лишения свободы приговорён 23-летний житель Тюмени за покушение на незаконный сбыт мефедрона, а также за отмывание денег, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что в сентябре 2022 года тюменец через интернет вступил в сговор с неустановленным лицом для сбыта наркотиков в городе в роли курьера-закладчика, а затем и управляющего склада.

Через месяц его задержали сотрудники полиции, из незаконного оборота изъят мефедрон массой около 250 гр. Кроме того, подсудимый легализовал 238 тыс. рублей, полученных за наркотики.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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