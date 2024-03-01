За сбыт мефедрона тюменец проведет в колонии семь лет

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К семи годам лишения свободы приговорён 23-летний житель Тюмени за покушение на незаконный сбыт мефедрона, а также за отмывание денег, сообщает прокуратура Тюменской области.

Суд установил, что в сентябре 2022 года тюменец через интернет вступил в сговор с неустановленным лицом для сбыта наркотиков в городе в роли курьера-закладчика, а затем и управляющего склада.

Через месяц его задержали сотрудники полиции, из незаконного оборота изъят мефедрон массой около 250 гр. Кроме того, подсудимый легализовал 238 тыс. рублей, полученных за наркотики.