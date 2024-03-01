Тюменка Виктория Сливко стала третьей в гонке преследования на чемпионате России

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Участница сборной Тюменской области Виктория Сливко финишировала третьей в гонке преследования 10 км на чемпионате России в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 26 марта.

Победу празднует спортсменка из Республики Беларусь Анна Сола, серебро у москвички Полины Шевниной.

Виктория Сливко имеет золотую медаль по итогам спринта чемпионата. При этом Кубок им. Анфисы Резцовой она передала ее дочери Кристине Резцовой.

Напомним, тюменец Александр Логинов завоевал серебряную медаль по итогам гонки преследования на 12,5 км.

Добавим, расписание чемпионата России по биатлону изменилось в связи с трагедией в "Крокусе". Соревнования продолжатся до 31 марта.

Анжела Лебедева