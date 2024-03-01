Электровелосипед и легковая иномарка столкнулись на улице Мельникайте в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием электровелосипеда произошла в Тюмени 26 марта на ул. Мельникайте. Двухколёсный транспорт столкнулся с автомобилем Mazda, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель иномарки, заезжая на прилегающую территорию, сбил 21-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть дороги, разделяющую тротуар.

Водитель пояснил, что не успел вовремя заметить молодого человека из-за припаркованных машин. У водителя двухколесного транспорта ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.