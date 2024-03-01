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Электровелосипед и легковая иномарка столкнулись на улице Мельникайте в Тюмени

Происшествия, 15:43 26 марта 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием электровелосипеда произошла в Тюмени 26 марта на ул. Мельникайте. Двухколёсный транспорт столкнулся с автомобилем Mazda, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель иномарки, заезжая на прилегающую территорию, сбил 21-летнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть дороги, разделяющую тротуар.

Водитель пояснил, что не успел вовремя заметить молодого человека из-за припаркованных машин. У водителя двухколесного транспорта ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , самокат

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