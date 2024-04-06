Тюменская область открыла представительство в Узбекистане

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Торгово-промышленная палата Тюменской области открыла представительство в Ташкенте. Зарегистрированная компания "SIBERIA WEAL" предоставляет полный спектр услуг для тюменских и российских компаний по выходу на рынок Узбекистана.

Сотрудники компании ведут полное сопровождение регистрации юридического лица, включая подготовку устава, проверку наименования юрлица, сопровождение в получении ПИНФЛ, ЭЦП, постановка на налоговый учет, открытие расчетного счета, изготовление печати, сообщает ТПП.

Также занимаются ведением бухгалтерской отчетности, получением сертификата "Made in Uzbekistan", организацией индивидуальных бизнес-миссий в Узбекистан и участие в международных выставочных мероприятиях. Сопровождение на крупнейших отраслевых выставках Узбекистана с организацией деловых встреч, семинаров и круглых столов для бизнесменов.

Международная выставка "Нефть и Газ Узбекистана - OGU 2024" пройдет в Ташкенте с 14 по 16 мая. Выставка текстильной и модной индустрии "UzTextileExpo Spring 2024" - с 28 по 30 мая.

Выставка строительных и отделочных материалов "UzStroyExpo 2024" - с 29 по 31 октября.

По вопросам сотрудничества и участии можно обращаться: +7 912 927 92 16, вице-президент, директор Центра ВЭД ТПП Екатерина Ульянцева.