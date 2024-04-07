Тюменку задержали за кражу одежды в торговом центре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По подозрению в краже одежды из торгового центра в Тюмени задержана 46-летняя местная жительница. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Тюменской области.

В полицию поступило заявление от сотрудников магазина о краже носимых вещей. Как выяснилось, задержанная безработная женщина сложила вещи в пакет и поспешно покинула магазин.

В отношении тюменки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража".