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Тюменский "Тобол" взял золото первой лиги по волейболу в регионе

Спорт, 17:58 08 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волейбольная команда "Тобол" стала новым победителем клубного чемпионата Тюменской области в первой лиге среди мужчин, посвященного памяти Сергея Косминского, 7 апреля в Ялуторовске. Второе место у команды "Газпромнефть-Ямал", бронза досталась ялуторовскому "Атланту". Всего соревновались 12 команд.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Победа такого уровня у команды впервые. Коллектив молодой, средний возраст участников 25 лет. Это тюменские ребята, которые окончили спортивные школы при волейбольном клубе "Тюмень", пошли учиться и работать. Но волею судьбы мы смогли объединиться и создать такую замечательную перспективную команду", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор волейбольного клуба "Тобол" Ерген Тоболжанов.

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Он пояснил, что впереди игры на город, которые продлятся до середины мая, после чего команда рассмотрит варианты движения вперед и планы на будущее. Многое зависит от того, кто из игроков останется в команде.

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По словам Ергена Тоболжанова, команда ставила перед собой задачу на 2024 год – выйти в финал и перевыполнила, став победителем и обыграв сильных и достойных соперников.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор отметил слаженную командную игру и назвал одного из лидеров – капитана и тренера в одном лице – Дмитрия Пермякова, а также другого сильного игрока – диагонального Павла Ганина.

Добавим, организаторами клубного чемпионата выступила Федерация волейбола Тюменской области.

Инна Кондрашкина

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# волейбол , федерация волейбола Тюменской области

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