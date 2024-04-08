Тюменский "Тобол" взял золото первой лиги по волейболу в регионе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волейбольная команда "Тобол" стала новым победителем клубного чемпионата Тюменской области в первой лиге среди мужчин, посвященного памяти Сергея Косминского, 7 апреля в Ялуторовске. Второе место у команды "Газпромнефть-Ямал", бронза досталась ялуторовскому "Атланту". Всего соревновались 12 команд.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Победа такого уровня у команды впервые. Коллектив молодой, средний возраст участников 25 лет. Это тюменские ребята, которые окончили спортивные школы при волейбольном клубе "Тюмень", пошли учиться и работать. Но волею судьбы мы смогли объединиться и создать такую замечательную перспективную команду", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор волейбольного клуба "Тобол" Ерген Тоболжанов.

Он пояснил, что впереди игры на город, которые продлятся до середины мая, после чего команда рассмотрит варианты движения вперед и планы на будущее. Многое зависит от того, кто из игроков останется в команде.

По словам Ергена Тоболжанова, команда ставила перед собой задачу на 2024 год – выйти в финал и перевыполнила, став победителем и обыграв сильных и достойных соперников.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор отметил слаженную командную игру и назвал одного из лидеров – капитана и тренера в одном лице – Дмитрия Пермякова, а также другого сильного игрока – диагонального Павла Ганина.

Добавим, организаторами клубного чемпионата выступила Федерация волейбола Тюменской области.

Инна Кондрашкина