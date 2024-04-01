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Гарантийный фонд Тюменской области пополнился еще одним партнером

Экономика, 12:24 10 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перспективы расширения партнерства и возможности для дальнейшего развития бизнеса в Тюменской области обсудили сотрудники регионального инвестиционного агентства и Новикомбанка. Кредитная организация активно сотрудничает с субъектами малого и среднего бизнеса в Тюменской области, участвует в реализации программ льготного кредитования, имеет в своей линейке экспресс-продукты для предпринимателей.

"Ежегодно объем предоставленных поручительств увеличивается и этому способствует расширение перечня партнёров программы "Гарантийный фонд". Мы рады плодотворному обмену информацией и уверены, что сотрудничество с Новикомбанком будет способствовать развитию предпринимательства в Тюменской области", - уверена начальник отдела Гарантийного фонда Мария Покалюхина.

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

По информации инвестагентства, представители банка рассказали о возможностях, которые финансовая организация предлагает тюменским предпринимателям, поделились информацией о кредитных продуктах, получении банковских гарантий. Действующий портфель поручительств составляет более 2 млрд рублей.

По итогам первого квартала 2024 года с поручительством инвестиционного агентства предприниматели привлекли более 338 млн рублей заемных средств. В 2024 году общий объем лимита на поручительства увеличен, что позволит воспользоваться данной поддержкой еще большему числу предпринимателей.

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# гарантийный фонд , инвестиционное агентство Тюменской области

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