  • 10 апреля 202410.04.2024среда
  • USD92,7463
    EUR100,7473
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский предприниматель не заплатил более 59 млн рублей налогов

Происшествия, 16:37 10 апреля 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 59 млн рублей завершено в Тюмени. Обвиняемый является руководителем общества с ограниченной ответственностью, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, тюменец в 2022 году организовал отражение недостоверных сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги не оказывали. В результате незаконных действий размер неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2022 года превысил 59 млн рублей.

В ходе расследования на имущество обвиняемого и компании наложен арест.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# налоги , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 10.04.2024Жительница Тобольского района ранила ножом бывшего мужа
16:37 10.04.2024Тюменский предприниматель не заплатил более 59 млн рублей налогов
16:15 10.04.2024Жительница Тобольска поверила мошеннику и лишилась 140 тысяч рублей
12:13 10.04.2024Тюменского перевозчика наказали за срывы рейсов