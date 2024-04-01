Тюменский предприниматель не заплатил более 59 млн рублей налогов

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 59 млн рублей завершено в Тюмени. Обвиняемый является руководителем общества с ограниченной ответственностью, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, тюменец в 2022 году организовал отражение недостоверных сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически услуги не оказывали. В результате незаконных действий размер неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость за 2 квартал 2022 года превысил 59 млн рублей.

В ходе расследования на имущество обвиняемого и компании наложен арест.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.