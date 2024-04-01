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Предприятие Тюменской области пыталось продлить срок годности просроченной говядине

Происшествия, 11:41 12 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Срок годности 141,2 кг охлажденной говядины пыталось продлить на 174 дня предприятие из Нижнетавдинского района. Нарушение выявили специалисты при проверке документов в системе "Меркурий", сообщает управление Россельхознадзора Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"При оформлении ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию с изменёнными сроками годности невозможно проследить ее происхождение, качестве и безопасность. Таким образом, нарушен принцип прослеживаемости", - подчеркнули в региональном управлении.

Ведомство объявило предприятию предостережение о том, что такие нарушения недопустимы. А в областное управление ветеринарии направили письмо о несоблюдении обязательных требований ветврачом предприятия.

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