Предприятие Тюменской области пыталось продлить срок годности просроченной говядине

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Срок годности 141,2 кг охлажденной говядины пыталось продлить на 174 дня предприятие из Нижнетавдинского района. Нарушение выявили специалисты при проверке документов в системе "Меркурий", сообщает управление Россельхознадзора Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"При оформлении ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию с изменёнными сроками годности невозможно проследить ее происхождение, качестве и безопасность. Таким образом, нарушен принцип прослеживаемости", - подчеркнули в региональном управлении.

Ведомство объявило предприятию предостережение о том, что такие нарушения недопустимы. А в областное управление ветеринарии направили письмо о несоблюдении обязательных требований ветврачом предприятия.