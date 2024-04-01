Пострадавшие от паводка тюменцы смогут оформить кредитные каникулы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кредитные каникулы смогут оформить пострадавшие от паводка жители Тюменской области. Также им предоставлена возможность реструктуризировать долги, сообщает региональное отделение Банка России.

Заявления на оформление кредитных каникул принимаются в упрощенном порядке. Отсрочка по потребкредиту или займу предоставляется на полгода. По ипотеке можно выбрать опцию снижения размера ежемесячного платежа.

"Банки могут рассматривать обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже. Если долг превышает установленные законом лимиты, мы рекомендуем кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам, рассматривать возможность прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное по данным обязательствам имущество", – сообщил заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Мирхайдар Фатхуллин.

Для оформления отсрочки по потребительским и ипотечным кредитам необходимо предоставить документы, доказывающие факты проживания в зоне ЧС и получения ущерба. Их выдает комиссия, в которую входят представители муниципальных органов власти. Обратиться в банк или микрофинансовую организацию можно в течение 60 дней с даты получения этих документов.

На отсрочку могут рассчитывать пострадавшие с займами до 1,6 млн рублей по автокредитам, до 150 тыс. по кредитным картам, до 450 тыс. рублей – по остальным потребительским кредитам и займам. По ипотеке – до 15 млн рублей.

Регулятор открыл горячую линию по вопросам оформления кредитных каникул для жителей регионов, пострадавших от наводнений 8 (800) 250-15-24 (бесплатно) и 8 (495) 771-44-20 (в соответствии с тарифами оператора).