Тюменцы помогут компании "Шлангенз" в продвижении аддитивных технологий

предоставлено Александром Васильевым предоставлено Александром Васильевым

Компания "Шлангенз" из Великого Новгорода - действующий участник Нефтегазового кластера представила на нефтегазовом форуме в Москве новое направление – аддитивные технологии. Помощь в продвижении специалисты получат во время визита в Тюмень, сообщил корреспонденту "Тюменской линии" директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев. Он провел переговоры с гендиректором, учредителем компании Александром Ткаченко на площадке форума 17 апреля.

"Компания выбрала для себя в качестве нового направления развития – аддитивные технологии. Предприятие уже закупило соответствующее оборудование по выпуску трехмерных изделий, в том числе несколько 3D-принтеров. Наметили в мае-июне 2024 года углубленно проработать ряд проектов, связанных с этим направлением деятельности", - уточнил директор по развитию Нефтегазового кластера.

Компания "Шлангенз" специализируется на производстве рукавов высокого давления. Занимается производством и реализацией гибких соединений на всей территории России, Азии, Африки. Ее партнерами являются компании-гиганты нефтегазовой отрасли: Газпром, Лукойл, Роснефть, Росатом.

Как заметил Александр Васильев, данная компания является примером межрегиональной кооперации, которую развивает ассоциация.

Напомним, делегация инвестиционного блока Тюменской области работает на выставке-форуме "Нефтегаз 2024" ЦВК "Экспоцентр" в Москве 17 и 18 апреля. Специалисты Нефтегазового кластера, инвестиционного агентства, фонда финансирования предпринимательства проводят переговоры с компаниями – участниками нефтегазового рынка.

С рядом компаний достигнуты договоренности о сотрудничестве.

Мероприятие организовано Министерством энергетики России совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями - Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России, Союзом нефтегазопромышленников, Российским газовым обществом.

Анжела Лебедева