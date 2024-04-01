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29 тысяч школьников Тюменской области проверили свою финансовую грамотность

Экономика, 17:14 23 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 тыс. школьников Тюменской области проверили свою финансовую грамотность и предпринимательские навыки. Олимпиада прошла на платформе Учи.ру в марте. 70 % участников правильно ответили на вопросы об акциях и облигациях, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

"Они на примерах разбирали, что представляют собой эти финансовые инструменты, чем они отличаются друг от друга. А с такой сложной темой, как страхование, в целом по стране успешно справились почти в четыре раза больше школьников, чем в прошлом году. Лучше всего оказались результаты имитации диалога со злоумышленниками: 82 процента учащихся вычислили мошенников и правильно отреагировали на подозрительное сообщение. Самыми сложными стали задания на достижение финансовых целей и составление семейного бюджета", - уточняется в сообщении.

Участники олимпиады получили дипломы, грамоты или сертификаты в зависимости от количества набранных баллов.

Олимпиада проводится при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в соответствии с задачами национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Отметим, в Югре свои финансовые и деловые знания проверили 36 тыс. школьников, на Ямале – 13 тыс. Таким образом, за четыре последних года количество участников из автономных округов и юга Тюменской области увеличилось в два раза.

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# Банк России , финансовая олимпиада

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