Тюменские цифровые решения вышли в финал нацпремии "Умный город"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решения, разработанные в Тюменской области, вышли в финал по шести номинациям II Национальной премии "Умный город". Она присуждается регионам и компаниям за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства, сообщает департамент информатизации.

Эксперты отметили тюменские разработки в номинациях: "Обратная связь", "Жилище", "Муниципальное управление", "Умное тепло", "Предпринимательство и инвестиции", "Высшая школа".

Победителям вручат награды 26 апреля в Железноводске.

Отметим, что в 2023 году Тюменская область стала победителем в шести номинациях. Высокую оценку получили видеокамеры, датчики, цифровые платформы, интеллектуальные системы и другие цифровые продукты.

Премия в рамках проекта "Умный город" учреждена Минстроем и Минцифры России. Она призвана выявить лучшие реализованные регионами и муниципалитетами проекты в области цифровизации городского хозяйства.