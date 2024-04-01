31 пьяного водителя задержали на дорогах Тюменской области за два выходных
31 пьяного водителя задержали на дорогах Тюменской области за два выходных. Еще 13 нетрезвых водителей отстранили от управления автомобилями ночью 30 апреля, сообщает областная Госавтоинспекция.
В первом часу ночи на ул. Герцена в с. Омутинском инспекторы ДПС остановили автомобиль "ИЖ 2126-030", 31- летний водитель которого оказался пьян. Показания алкотестера составили 0.83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Селянин, уже лишенный права управления транспортом за пьяное вождение в 2022-м году, рассказал, что пил пиво и решил увезти друга домой.
Мужчину привлекут к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение, автомобиль - конфискуют.