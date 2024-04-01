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31 пьяного водителя задержали на дорогах Тюменской области за два выходных

Происшествия, 10:26 30 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

31 пьяного водителя задержали на дорогах Тюменской области за два выходных. Еще 13 нетрезвых водителей отстранили от управления автомобилями ночью 30 апреля, сообщает областная Госавтоинспекция.

В первом часу ночи на ул. Герцена в с. Омутинском инспекторы ДПС остановили автомобиль "ИЖ 2126-030", 31- летний водитель которого оказался пьян. Показания алкотестера составили 0.83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Селянин, уже лишенный права управления транспортом за пьяное вождение в 2022-м году, рассказал, что пил пиво и решил увезти друга домой.

Мужчину привлекут к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение, автомобиль - конфискуют.

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# алкогольное опьянение , ГИБДД Тюменской области

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