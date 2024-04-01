Александр Моор: на трассе Р-402 благодаря реверсивному движению снизили затор

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Благодаря ритмичному реверсивному движению на трассе Р-402 Тюмень - Омск в Абатском районе снизили затор. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале

"Здесь круглосуточно дежурят сотрудники МЧС. Благодаря ритмичному реверсивному движению удалось уменьшить заторы на дороге. Пока уровень воды будет высоким, такой тип движения будет действовать", - уточнил глава региона.

За два часа уровень реки Ишим в Абатском районе поднялся на 1 см. нынешний паводок – аномальный. Пик ожидали накануне, но 30 апреля был побит исторический рекорд - уровень воды в реке составил 12 м 21 см, что на 74 см выше критической отметки 2017 г.

"Гидрологи отмечают нетипичное поведение реки Тобол. Вода движется очень медленно. Это связано с тем, что она разливается по пойме. Пики паводка сдвигаются. В Упорово максимум ожидаем после 6 мая, в Ялуторовске – 9-10 мая", - привел данные Александр Моор.

Отметим, что в Абатском районе на трассе Тюмень – Омск ввели временные ограничения по движению большегрузов.