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За сбыт наркотиков тюменца отправили в колонию на семь лет

Происшествия, 11:54 02 мая 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Семь лет проведёт в колонии строгого режима житель Тюмени, признанный виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Калининский районный установил, что с помощью приложения Telegram тюменец вступил в сговор с неустановленным лицом и в течение месяца систематически сбывал наркотики на территории города.

Его работа состояла в том, чтобы создавать тайники с наркотиками, фотографировать их, присваивать порядковый номер и отсылать куратору. В суде он вину признал и в содеянном раскаялся.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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