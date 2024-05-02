За сбыт наркотиков тюменца отправили в колонию на семь лет

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Семь лет проведёт в колонии строгого режима житель Тюмени, признанный виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Калининский районный установил, что с помощью приложения Telegram тюменец вступил в сговор с неустановленным лицом и в течение месяца систематически сбывал наркотики на территории города.

Его работа состояла в том, чтобы создавать тайники с наркотиками, фотографировать их, присваивать порядковый номер и отсылать куратору. В суде он вину признал и в содеянном раскаялся.