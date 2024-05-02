В России сделали бесплатным перевод между своими счетами до 30 млн в месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 30 млн рублей бесплатно смогут переводить между своими счетами жители России с 1 мая. Об этом сообщает отделение банка России по Тюменской области.

"Гражданин может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей", - уточнили в ведомстве.

Исключения касаются переводов, которые клиент совершает непосредственно в отделениях. Это наиболее затратная для банков операция. А также переводов по номеру карты — в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

Важно помнить, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 млн рублей, но при необходимости допускаются несколько операций.

Размер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним – 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится – 0,5 % от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.