Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино увеличился на 7,8 % за апрель

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажиропоток аэропорта Рощино по итогам апреля 2024 года составил 201 тыс. 630 пассажиров, что на 7,8 % больше аналогичного периода прошлого года. На внутрироссийских рейсах сотрудники воздушной гавани обслужили 186 тыс. 410 пассажиров. Это на 7,2% превышает показатель апреля 2023 года.

Международными рейсами воспользовались 13 тыс. 844 пассажира, пророст - 11,2 %.

Всего с начало 2024 года общий пассажиропоток аэропорта Рощино вырос на 7,2 % по сравнению с прошлым годом и составил 750 тыс. 96 пассажиров. Самыми востребованными направлениями апреля на внутрироссийских авиалиниях стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой и Салехард, сообщает пресс-служба аэропорта.