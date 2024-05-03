  • 3 мая 20243.05.2024пятница
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино увеличился на 7,8 % за апрель

Экономика, 17:45 03 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажиропоток аэропорта Рощино по итогам апреля 2024 года составил 201 тыс. 630 пассажиров, что на 7,8 % больше аналогичного периода прошлого года. На внутрироссийских рейсах сотрудники воздушной гавани обслужили 186 тыс. 410 пассажиров. Это на 7,2% превышает показатель апреля 2023 года.

Международными рейсами воспользовались 13 тыс. 844 пассажира, пророст - 11,2 %.

Всего с начало 2024 года общий пассажиропоток аэропорта Рощино вырос на 7,2 % по сравнению с прошлым годом и составил 750 тыс. 96 пассажиров. Самыми востребованными направлениями апреля на внутрироссийских авиалиниях стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой и Салехард, сообщает пресс-служба аэропорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аэропорт Рощино , пассажиры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:07 03.05.2024Компания "Бантер Групп" реализует новый проект в Тюменской области
17:45 03.05.2024Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино увеличился на 7,8 % за апрель
17:23 03.05.2024На 2,6 % вырос объем промышленного производства в Тюменской области
16:38 03.05.2024Сбер профинансировал строительство жилого квартала в Тюмени на 6 млрд рублей